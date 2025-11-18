Diventare ’Visionari’

Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto la partecipazione di quasi un centinaio di spettatori, torna a Ravenna il progetto partecipativo dei Visionari. ErosAntEros apre anche quest’anno una chiamata pubblica per permettere a tutte le persone appassionate o incuriosite dal teatro di scegliere due spettacoli da inserire nel programma della prossima edizione di POLIS Teatro Festival. La chiamata pubblica ha l’obiettivo di creare un gruppo di spettatrici e spettatori attivi, i Visionari, che si impegnano a prendere visione delle creazioni che le varie compagnie che operano professionalmente nel teatro contemporaneo e nell’arte performativa, invieranno in risposta al bando della rete nazionale L’Italia dei Visionari, che, promossa da Kilowatt Festival di Sansepolcro, coinvolge numerosi partner su tutto il territorio nazionale, tra cui ErosAntEros – POLIS Teatro Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

