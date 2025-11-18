Ditta svizzera bocciata | voleva il nome piadina

L’istituto industriale di Parigi dà ragione al Consorzio e boccia il tentativo di un’azienda svizzera che voleva impossessarsi del nome ‘ Piadina ’. Nuovo successo per il Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola Igp, impegnato nella difesa internazionale del prodotto simbolo della Romagna. Questa volta la vittoria arriva in Francia, dove una società svizzera aveva registrato anni fa il marchio ‘Piadina’. Il Consorzio ha contestato la registrazione, sostenendo che il termine è generico e non può essere registrato come marchio. Dopo un lungo contenzioso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi ha accolto il ricorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

