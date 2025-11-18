Dissidanza ai Cantieri Culturali il festival con compagnie dal mondo e performance multidisciplinari

La natura, il rispetto dell’ambiente attraverso l’essere umano e la sua psiche secondo le regole libere e “irregolari” della danza e della multidisciplinarietà artistica contemporanea: questo il tema libero della quinta edizione del Festival Internazionale Multidisciplinare Dissidanza, venerdì 21. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

