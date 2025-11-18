Disservizi e incuria del secondo tratto di via Arenazze | lettera al Comune di Chieti
Disservizi e incuria del secondo tratto di via Arenazze a Chieti (tra via Gran Sasso e via dei Peligni): è quanto segnala un cittadino che chiede ak Comuhne l'aggiunta di impianto semaforico. In una mail già inviata all'ufficio competente del Comune di Chieti e alla polizia locale, si elencano i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
L’associazione dei consumatori denuncia incuria e disservizi, puntando il dito sulla chiusura della Villa Comunale - facebook.com Vai su Facebook
Rete Fastweb offline, disservizi in tutta Italia - E' quanto emerge dalle segnalazioni riportate dal sito downdetector che registra le segnalazioni di disservizi che sono iniziati da circa ... Lo riporta ansa.it
Degrado, incuria e disservizi vari: "Cittadini, segnalatelo sui social" - E’ possibile segnalare i piccoli disservizi e proporre suggerimenti direttamente al Comune di Falconara tramite il servizio di messaggistica Messenger collegato alla pagina social (Facebook) dell’ente ... Secondo ilrestodelcarlino.it