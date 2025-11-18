Dispersione scolastica e disoccupazione giovanile alle stelle | In città percorsi educativi carenti tanti i giovani senza diploma

Sono già 117 le adesioni che sostengono l'appello per la realizzazione degli "Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche giovanili" della città di Palermo. Un numero in continua crescita, che unisce associazioni, cooperative, enti del terzo settore e del privato sociale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Grazie ai fondi del #PNRRistruzione il Liceo Rita Levi Montalcini di Casarano, in provincia di Lecce, ha potuto lavorare su teatro e giornalismo per contrastare la dispersione scolastica. Vai su X

Milano: Educatore/trice Scolastico/a Scuola Superiore - Sesto San Giovanni (MI): Ambito: Educativa e dispersione scolastica Sede: Sesto San Giovanni (MI) Servizio: Assistenza Educativa Scolastica http://dlvr.it/TPJfY2 #lavoro #lavorosociale #annuncilavoro - facebook.com Vai su Facebook

Dispersione scolastica e criminalità giovanile, chi lascia la scuola ha un rischio 15 volte più alto di ricevere una denuncia per reati violenti entro i 18 anni - Negli ultimi anni, diversi studi hanno acceso i riflettori sul possibile legame tra dispersione scolastica e comportamenti criminali nei giovani. Secondo vanityfair.it

Pubblicato l’Avviso “PROgetti contro la DIspersione dei Giovani (PRO.DI.GI.)”: PROgetti contro la DIspersione dei Giovani - L’Assessorato della Pubblica Istruzione ha pubblicato l’avviso “PROgetti contro la DIspersione dei Giovani (PRO. Come scrive regione.sardegna.it

Futuro dei giovani, lavoro e dispersione, se ne parla a Roma - "Il futuro dei nostri giovani, la riduzione della dispersione scolastica e le loro prospettive di inserimento nel mondo del lavoro sono per noi fondamentali. ansa.it scrive