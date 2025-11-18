Disastro maltempo strade allagate in diversi comuni - VIDEO

La pioggia delle scorse ore sta creando non pochi problemi soprattutto nell'area a nord di Napoli. In diversi comuni, infatti, si registrano allagamenti con conseguenti problemi di circolazione. I residenti stanno letteralmente assaltando i gruppi social con foto e video, mostrando una situazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dopo il maltempo, il disastro: una frana ha inghiottito case a Cormons nei pressi di Gorizia. Si lavora per cercare i dispersi - facebook.com Vai su Facebook

Ma che disastro Genova allagata #maltempo #15novembre Vai su X

Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla su alcuni settori delle tre regioni, su parte di Friuli- tgcom24.mediaset.it scrive

Maltempo a Palermo, strade allagate e alberi caduti - La pioggia sta creando disagi nel capoluogo con strade allagate e alberi crollati. Secondo blogsicilia.it

Maltempo in Lombardia, strade allagate e auto sommerse dall'acqua a Como - (Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più ... Riporta quotidiano.net