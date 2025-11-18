Una cifra da record, per una Nazionale incapace, per il momento, di strappare il pass per i Mondiali: e le polemiche aumentano Il verdetto di una Italia costretta ai playoff per inseguire la qualificazione ai Mondiali andava solo certificato, vista l’ampia differenza reti a favore della Norvegia che chiudeva a qualsiasi velleità di rimonta. Ma il 4-1 dei nordici a San Siro fa rumore e pesa psicologicamente. Non regna l’ottimismo in vista degli spareggi di marzo, dove l’Italia può trovare diverse insidie. In generale, l’esito del girone di qualificazione ha deluso, considerando che la Nazionale azzurra sarebbe accreditata di un valore di ben 850 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Disastro azzurro: il flop dell’Italia costa 850 milioni di euro