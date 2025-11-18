Direttore sportivo Juve chi è Bernardo Palmeiro? Il nuovo profilo sondato da Comolli Le sue esperienze

18 nov 2025

Direttore sportivo Juve, chi è il portoghese Palmeiro? Il dirigente è un ex avvocato e consulente FIFA con esperienza di alto profilo nello Sporting. La Juventus prosegue la sua ricerca per la figura che andrà a ricoprire la carica di nuovo direttore sportivo del club bianconero. L’obiettivo è completare il quadro dirigenziale zebrato insieme a Damien Comolli, François Modesto e Giorgio Chiellini. Nelle ultime ore, il nome di Bernardo Palmeiro, attuale Direttore Generale dello Sporting di Lisbona, è emerso con forza, insidiando la posizione di Marco Ottolini. Bernardo Palmeiro è un dirigente di 41 anni e rappresenta un profilo atipico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

