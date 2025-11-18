Direttore per un giorno il giornale di Belinelli | I sogni vanno inseguiti

Bologna, 18 novembre 2025 – È l'unico italiano ad avere vinto, come giocatore, un titolo Nba. Da ieri, Marco Stefano Belinelli, 39 anni da San Giovanni in Persiceto, probabilmente ha un nuovo primato. È il direttore (per un giorno) più alto mai transitato in 140 anni di storia de il Resto del Carlino (foto). Incontra la direttrice Agnese Pini, Marco, poi il vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini e il condirettore di Qn, Piero Fachin. Non ha più un pallone tra le mani, Belinelli, non infiamma più il pubblico (soprattutto quello della Virtus Bologna) con le sue triple. Ma dimostra di saperci fare anche in redazione.

