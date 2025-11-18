DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 18 novembre | Juventus rispunta Xhaka Milan di nuovo su Fullkrug LIVE

Tutte le notizie live di martedì 18 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA Tutte le notizie di martedì 18 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Dopo i match delle Nazionali, pronti a rituffarsi nel campionato, in attesa di un weekend cruciale, con match come Inter-Milan, Napoli-Atalanta, Fiorentina-Juventus e non solo. Conte è tornato a Napoli dopo le ferie riprendendo gli allenamenti e preparando la riscossa, anche le altre big al lavoro per i prossimi impegni e con le prime idee in vista del mercato. LIVE 17:45 18 Novembre Roma, le condizioni di Ferguson e Bailey. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

