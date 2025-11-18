Dimesso dall'ospedale Matteo Bettanti il cestista 21enne che si è schiantato in Ferrari | ora la riabilitazione
Lo scorso 9 novembre il 21enne Matteo Bettanti si è schiantato con una Ferrari contro il muro di un negozio di fiori a Vigevano (Pavia). Oggi, martedì 18 novembre, il giovane è stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
