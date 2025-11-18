Dimessa dall’ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di pochi mesi è morta a Borgo Valbelluna dopo essere stata dimessa dallospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno). La piccola era arrivata al Pronto soccorso pediatrico a seguito di forti sintomi febbrili, raffreddore e affanno. Accompagnata dai genitori, la bimba è stata congedata con una terapia da seguire dopo una serie di esami che avrebbero rivelato parametri stabili. Una volta a casa, però, le condizioni non sono migliorate e sono precipitate improvvisamente nella giornata di sabato, quando la bambina avrebbe accusato un violento malore da cui, purtroppo, non è riuscita a salvarsi neanche con l’aiuto del 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dimessa dall8217ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora

© Ilfattoquotidiano.it - Dimessa dall’ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora

Altri contenuti sullo stesso argomento

dimessa dall8217ospedale bimba dueDimessa dall’ospedale, bimba di due anni muore dopo poche ore - Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era stata portata venerdì ... Come scrive msn.com

dimessa dall8217ospedale bimba dueBimba muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale a Belluno, aperta un’inchiesta - La piccola di due anni si è aggravata improvvisamente e per lei con c’è stato nulla da fare. Secondo msn.com

dimessa dall8217ospedale bimba dueDramma nel Bellunese, bimba di due anni muore poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale di Feltre: aperta inchiesta - È lì che viveva, con i genitori, la bimba di due anni morta improvvisamente nella sua abitazione dopo e ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimessa Dall8217ospedale Bimba Due