Una bambina di pochi mesi è morta a Borgo Valbelluna dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno). La piccola era arrivata al Pronto soccorso pediatrico a seguito di forti sintomi febbrili, raffreddore e affanno. Accompagnata dai genitori, la bimba è stata congedata con una terapia da seguire dopo una serie di esami che avrebbero rivelato parametri stabili. Una volta a casa, però, le condizioni non sono migliorate e sono precipitate improvvisamente nella giornata di sabato, quando la bambina avrebbe accusato un violento malore da cui, purtroppo, non è riuscita a salvarsi neanche con l’aiuto del 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dimessa dall’ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora