Dimarco | il laterale in top 10 europea di questa speciale classifica

Dimarco. L’inizio di stagione di Federico Dimarco ha confermato le aspettative attorno al laterale nerazzurro. Nelle partite giocate in campionato, il difensore dell’ Inter ha messo a segno 2 gol e distribuito ben 4 assist, dimostrando una costanza notevole nel servire i compagni. Le prestazioni di Dimarco non passano inosservate nemmeno a livello europeo, dove la statistica degli assist per 90 minuti giocati lo posiziona ai vertici. Secondo i dati del CIES, che ha stilato la top 10 degli assistman nei top 5 campionati europei, Dimarco occupa il nono posto ex aequo con Felix Correia del Lille, con una media di 0,43 assist ogni 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Federico Dimarco fa 28, sinistro educato, Milano nel cuore. Nato il 10 novembre 1997 a Milano, oggi il laterale dell’Inter spegne 28 candeline: corsa, cross tesi e personalità da leader “di casa”. Cresciuto in nerazzurro, è passato da prestiti e gavetta a punto fer - facebook.com Vai su Facebook

Media assist a partita: Dimarco è nella top 10 in Europa. Ecco chi fa meglio di lui - Dimarco ha fornito 4 assist in 11 partite di Serie A: c'è chi ha fatto meglio del laterale nerazzurro. Segnala msn.com

ESPN - I migliori difensori al mondo: Dimarco in top 10, Bastoni sopra Theo Hernandez e Carvajal. Tanto Leverkusen - Si è conclusa la stagione 23/24, almeno per quanto riguarda le competizioni per i club, ed ESPN ha stilato la classifica dei 30 migliori difensori in attività. Si legge su calciomercato.com

Dimarco laterale goleador: nessun difensore ha partecipato a più gol nei top 5 campionati europei - Nessun difensore ha partecipato attivamente a più gol di Federico Dimarco (4, grazie a 1 gol e 3 assist) nei maggiori cinque tornei europei 23/24 - Secondo tuttomercatoweb.com