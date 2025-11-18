Dimarco | il laterale in top 10 europea di questa speciale classifica

Dimarco. L’inizio di stagione di Federico Dimarco ha confermato le aspettative attorno al laterale nerazzurro. Nelle partite giocate in campionato, il difensore dell’ Inter ha messo a segno 2 gol e distribuito ben 4 assist, dimostrando una costanza notevole nel servire i compagni. Le prestazioni di Dimarco non passano inosservate nemmeno a livello europeo, dove la statistica degli assist per 90 minuti giocati lo posiziona ai vertici. Secondo i dati del CIES, che ha stilato la top 10 degli assistman nei top 5 campionati europei, Dimarco occupa il nono posto ex aequo con Felix Correia del Lille, con una media di 0,43 assist ogni 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

