Inter News 24 Difesa Inter: tutte le idee di mercato dei nerazzurri per rinforzare il reparto difensivo, vite le possibili partenze nei prossimi mesi. L’Inter è sempre attenta a rinforzare il reparto difensivo, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero individuato due obiettivi interessanti per la prossima finestra di mercato: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce. Tarik Muharemovic: il talento del Sassuolo. Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale del Sassuolo, sta attirando l’attenzione di diversi top club, tra cui l’Inter. Il calciatore sta impressionando per le sue prestazioni e il suo sviluppo costante, ma la situazione di mercato potrebbe favorire altre soluzioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Difesa Inter, tante le idee di calciomercato. Acerbi via a fine stagione e Bisseck in dubbio. I possibili sostituti