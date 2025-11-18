Dexter resurrection stagione 2 grande villain confermato

La serie Dexter: Resurrection si prepara a tornare con una seconda stagione caratterizzata da novità sostanziali riguardanti i villain. Dopo il successo della prima stagione, che aveva visto la presenza di figure come Lady Vengeance, il Collezionista di Tattoo, Rapunzel, Gemini e Leon Prater, il creatore Clyde Phillips ha svelato dettagli sul confronto con un nemico molto temuto e ancora sconosciuto. L’attenzione si concentra sul nuovo ingresso del killer noto come New York Ripper, un antagonista destinato a giocare un ruolo di primo piano nella narrazione. l’arrivo del nuovo antagonista: il Ripper di New York. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter resurrection stagione 2 grande villain confermato

