Devi uscire immediatamente Grande Fratello la concorrente cacciata via | l’annuncio di Simona Ventura
L’aria si è fatta tesa, quasi irrespirabile, nelle stanze della casa più spiata d’Italia. Il verdetto della serata, atteso con trepidazione sia dai concorrenti in nomination sia dal pubblico a casa, si è rivelato un momento di alta tensione emotiva. La puntata in diretta del Grande Fratello, condotta come di consueto con la sua verve inconfondibile da Simona Ventura, era incentrata sulla temuta eliminazione che avrebbe dimezzato le speranze di vittoria per uno dei nominati. In lizza per l’abbandono definitivo della casa c’erano Domenico, Flaminia, la coppia formata da Francesca e Simone, Giulia e Rasha. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
FOSTER Non sappiamo più cosa fare per farti uscire dal box.. Foster va conosciuto, piano piano, con dolcezza, con pazienza, devi conquistare la sua fiducia e poi scoprirai la sua dolcezza. Ha cinque anni, ha la leishmania ma lo stiamo curando. Vuoi conosce - facebook.com Vai su Facebook
Schira: “"In casa Napoli c'è un po' il caso Noa Lang, che ogni 10-15 giorni dall'Olanda fa uscire voci e polemiche che evidenziano il suo malcontento. Pensava di arrivare a Napoli ed essere titolare e grande protagonista, invece al momento scalda la panchina Vai su X
Grande Fratello, Jessica cerca di aprire una porta della casa, la regia: 'Non devi uscire' - Lunedì 31 marzo finirà l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello e sarà il pubblico a scegliere il vincitore tra i cinque inquilini che sono ancora in gioco. Segnala it.blastingnews.com
Grande Fratello, Valentina toglie a Domenico la collana di Benedetta: "Se vuoi me, devi allontanarla" - Durante la puntata del 3 novembre, Valentina Piscopo ha lanciato un ultimatum al fidanzato Domenico, mettendolo di fronte a un bivio: allontanarsi da Benedetta o lasciare la Casa. Scrive msn.com