L’aria si è fatta tesa, quasi irrespirabile, nelle stanze della casa più spiata d’Italia. Il verdetto della serata, atteso con trepidazione sia dai concorrenti in nomination sia dal pubblico a casa, si è rivelato un momento di alta tensione emotiva. La puntata in diretta del Grande Fratello, condotta come di consueto con la sua verve inconfondibile da Simona Ventura, era incentrata sulla temuta eliminazione che avrebbe dimezzato le speranze di vittoria per uno dei nominati. In lizza per l’abbandono definitivo della casa c’erano Domenico, Flaminia, la coppia formata da Francesca e Simone, Giulia e Rasha. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devi uscire immediatamente”. Grande Fratello, la concorrente cacciata via: l’annuncio di Simona Ventura