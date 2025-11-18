Derby Perisic | Il mio capitano Modric è del Milan ma io tifo sempre Inter
Il croato Ivan Perisic, centrocampista classe 1989 del PSV Eindhoven con un passato nella Serie A italiana con la maglia dell'Inter, ha parlato del derby di domenica sera a 'San Siro' contro il Milan e del suo capitano in Nazionale, Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
