Dentro a un vecchio cinema di Torino arriva un mercato di contadini
Dove un cinema Art Déco diventato banca torna oggi ad accendersi con il cibo contadino: 600 mq di Campagna Amica, vino piemontese, didattica e sapori a km zero nel cuore di Torino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
