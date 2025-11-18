Denaro pubblico usato per fini personali indagati 2 ex dirigenti dell' Agenzia regionale del Turismo

La guardia di finanza di Bari ha eseguito due nuovi decreti di sequestro preventivo, mettendo i sigilli a denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 800mila euro. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, colpisce 9 soggetti indagati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

