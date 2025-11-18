Demon slayer abbey trott anticipa la seconda parte di infinity castle
il successo di demon slayer: infinity castle e le anticipazioni sul sequel. La pellicola Demon Slayer: Infinity Castle si conferma come il film d’animazione più redditizio e amato di sempre nel panorama anime, generando grande attesa tra i fan per eventuali aggiornamenti sul suo seguito. Nonostante la conferma ufficiale e la conoscenza della fonte tratto dal manga, molte informazioni riguardanti la seconda parte di Infinity Castle rimangono ancora sconosciute. In questo articolo, verranno analizzate le dichiarazioni dei doppiatori e le anticipate novità relative alla futura evoluzione della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Durante il weekend, Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - Il Castello dell'Infinito è arrivato al primo posto del box office cinese incassando più di 50 milioni di dollari (52.5, per essere precisi; fonte: Variety). Ora è a 729 milioni di dollari al box office globale
Durante il weekend, Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - Il Castello dell'Infinito è arrivato al primo posto del box office cinese incassando più di 50 milioni di dollari (52.5, per essere precisi; fonte: Variety). Ora è a 729 milioni di dollari al box office globale
Demon Slayer's Abby Trott Talks Saying Goodbye To Nezuko (Exclusive) - At the start of our interview, we asked Trott about setting the stage for Nezuko's final adventure
Abby Trott On Playing Nezuko In Demon Slayer, Momo In Dandadan, And More - Voice actors face all kinds of challenges when they step into the booth, but Abby Trott's role in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba is just as tough on a physical level as it is on a mental one.
Abby Trott discusses her work in 'Demon Slayer' and 'DanDaDan' - She currently stars as Nezuko Kamado in the "Demon Slayer" franchise.