Demi Moore | Più storie di donne al cinema? Le cose stanno cambiando

Donne e cinema. Demi Moore, attrice statunitense candidata agli Oscar 2025 per ‘The Substance’, ha affrontato il tema durante un intervista con Associated Press. “Se adesso c’è più varietà di personaggi femminili interessanti? Penso che ci sia sicuramente un cambiamento e credo che stiamo iniziando a vederlo. Uno dei veri vantaggi dello streaming è che vengono raccontate molte più storie su donne con una maggiore diversità”, ha detto Moore che a breve uscirà sul piccolo schermo con la seconda stagione di ‘Landman’. “C’è ancora margine di miglioramento? Al 100%. È ancora un lavoro in corso “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

