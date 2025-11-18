Inter News 24 Le parole di Luigi Delneri, ex allenatore, sulla stagione di Oumar Solet dopo gli interesse dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Luigi Delneri ha recentemente parlato delle prestazioni di Oumar Solet, giovane difensore francese dell” Udinese, in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Il tecnico, con grande esperienza nel calcio italiano, ha elogiato le qualità del centrale franco-ivoriano, che si è messo in luce in Serie A. Solet è stato accostato più volte all’ Inter negli ultimi mesi, grazie alle sue ottime prestazioni in difesa. Delneri ha sottolineato come il giocatore stia crescendo continuamente e si stia adattando con efficacia al campionato, attirando l’interesse di diverse big, tra cui proprio la squadra nerazzurra di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Delneri sicuro: «Solet non è un leader, sono troppe le leggerezze»