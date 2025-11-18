Delicato lento e rilassato Il rito del tè l’anti-Milano

Un posto dove sedersi a bere un buon tè, scegliendo tra sessanta pregiate referenze lasciandosi guidare da un Prime Tea Sommelier, ma dove è possibile anche pranzare, secondo un menu firmato da una biologa nutrizionista e una psicoterapeuta. Tre le tante nuove insegne che freneticamente spuntano a Milano, merita un approfondimento Momenteeria, "la prima sala da tè contemporanea dedicata ai rituali di felicità". Aperta in via Carducci 38, a due passi dalla basilica di Sant’Ambrogio, si propone di offrire una "pausa di qualità" secondo i ritmi e i rituali del té, antica bevanda che richiama un cerimoniale sussurrato, lento e rilassato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it