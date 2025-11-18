Delia Duran e Alex Belli svelano il sesso del bambino | Incinta grazie alla sedia della fertilità

«Ci provavamo da 5 anni»: la gravidanza annunciata in tv. Dopo anni di tentativi, tra speranza e delusione, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato a inizio novembre che diventeranno genitori. Un annuncio atteso, che ha subito fatto il giro dei social. Nel corso di una nuova intervista televisiva, la coppia ha anche svelato il sesso del bambino: sarà un maschio. Ma non solo: dietro alla gravidanza c’è un episodio al quale entrambi attribuiscono un valore simbolico particolare. News Mattia Briga e Arianna Montefiori: «Erano due gemelli. Abbiamo un angioletto che ci guarda». La coppia ha annunciato a Verissimo l’arrivo di una bambina e ha condiviso il percorso emotivo e medico della gravidanza, tra gioia, paura e un l. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Delia Duran e Alex Belli svelano il sesso del bambino: «Incinta grazie alla sedia della fertilità»

Altre letture consigliate

L'attore risponde alle vecchie dichiarazioni di Katarina Raniakova sulla sua fertilità dopo l'annuncio della gravidanza di Delia Duran - facebook.com Vai su Facebook

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio? La risposta a Verissimo della coppia che professa «l'amore libero»» Vai su X

Delia Duran e Alex Belli svelano il sesso del bambino: «Incinta grazie alla sedia della fertilità» - Delia Duran e Alex Belli rivelano il sesso del bambino in arrivo e raccontano il rito napoletano della “sedia della fertilità”. Da gravidanzaonline.it

Alex Belli e Delia Duran aspettano un maschietto: quando nascerà e il nome scelto per il bebè - Alex Belli e Delia Duran hanno svelato il sesso del loro primogenito. Si legge su fanpage.it

“Non sono mai stato sterile, ho denunciato la mia ex moglie per diffamazione”: Alex Belli torna a parlare di Katarina Raniakova - L'attore risponde alle vecchie dichiarazioni di Katarina Raniakova sulla sua fertilità dopo l'annuncio della gravidanza di Delia Duran ... Come scrive ilfattoquotidiano.it