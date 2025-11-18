DEBUTTERÀ IL 22 NOVEMBRE A MODENA IL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA SERGIO CAMELLINI

La 1^ edizione del premio intitolato al grande Poeta modenese si terrà nell’Aula magna del Palazzo Ducale   di Goffredo Palmerini   MODENADebutterà a Modena, il 22 novembre 2025 alle ore 15:30, il Premio internazionale di PoesiaSergio Camellini”, dedicato al grande poeta modenese scomparso il 12 giugno 2024. La prima edizione si svolgerà al Palazzo Ducale, nell’Aula magna dell’Accademia militare. Presidente onoraria del Premio è MARCELLA CAMELLINI, figlia del poeta e dirigente medico nel reparto di cardiologia dell’ospedale civile di Sassuolo. Sergio Camellini è stato per oltre un decennio esponente di punta dell’Associazione culturale VERBUMLANDIART, fondata e presieduta da REGINA RESTA, poetessa e infaticabile promotrice culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

