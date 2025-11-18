De Vrij Inter c’è il sorpasso nelle gerarchie per il derby | il piano di Chivu

di Giuseppe Lo Porto De Vrij Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. In vista del derby contro il Milan, la presenza di Stefan De Vrij nella difesa dell’ Inter è uno degli aspetti chiave che Cristian Chivu dovrà valutare. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese rappresenta una delle soluzioni più sicure per il tecnico nerazzurro, grazie alla sua esperienza e al suo carisma difensivo. De Vrij, infatti, è un pilastro della linea difensiva, abile sia nei contrasti fisici che nella lettura delle situazioni di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij Inter, c’è il sorpasso nelle gerarchie per il derby: il piano di Chivu

