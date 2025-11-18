De Siervo sicuro sulla crisi della Serie A | La Champions League ha reso meno attraente il nostro campionato Svelato il vero problema

De Siervo non ha dubbi sulla crisi del campionato: la polarizzazione danneggia il prodotto e ruba soldi allo sviluppo del vivaio. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha lanciato un allarme drammatico sul futuro del calcio italiano. Intervenendo al Social Football Summit presso l’ Allianz Stadium di Torino, De Siervo ha affrontato il tema della sostenibilità economica e della competizione globale. Il dirigente ha esordito con una previsione severa: il campionato italiano rischia di diventare le prequalifiche della Formula 1 o dei grandi tornei di tennis, un destino causato dalla supremazia dei prodotti premium di FIFA e UEFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

