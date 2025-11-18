De Siervo | La Champions League ha reso meno popolare il calcio italiano all’estero

L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato dall'Allianz Stadium di Torino, nel corso dell'evento Social Football Summit tenuto in città. Di seguito il contenuto integrale delle sue dichiarazioni. . Il rischio per il calcio italiano nel sistema FifaUefa «Rischiamo di diventare le prequalifiche della Formula 1 o dei grandi tornei di tennis. Il prodotto che si sta sviluppando sempre di più è il prodotto premium di Fifa e Uefa. Punto di svolta in questo passaggio il ruolo che ha avuto l'Eca: le squadre che governavano il calcio erano in G14, oggi sono 20 le squadre che guidano l'ex Eca, ma sono l'elemento che serve a Uefa e Fifa per dimostrare che condividono un progetto fatto dalle squadre».

