Davide Barzan 2 arresti per il rogo dell’auto | in carcere i sospettati del blitz incendiario
Rimini, 19 novembre 2025 – Sono stati arrestati i presunti autori del rogo doloso che, nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi, ha distrutto l’auto di Davide Barzan, volto noto nell’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli, consulente difensivo agli atti di Manuela Bianchi, la nuora della anziana uccisa con 29 coltellate. Ecco chi sono i 2 arrestati per il raid incendiario. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di Gionas Pozzi, 60 anni, e Pierluigi Chieffi (in passato cliente dello studio legale Barzan), 57 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dell’incendio appiccato in viale Diaz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
