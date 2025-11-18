David Rossi uomo misterioso in video | Commissione dispone analisi Ris e confronto

(Adnkronos) – La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, ha dato mandato al Ris di svolgere analisi comparative tra la sagoma rimasta misteriosa che si vede comparire, al telefono, in uno dei video del vicolo dove il corpo senza vita dell’ex manager di Mps fu ritrovato, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

"David John Joseph Rossi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Verità e giustizia per David Rossi - facebook.com Vai su Facebook

David Rossi, uomo misterioso in video: Commissione dispone analisi Ris e confronto - Vinci: "Dato mandato per accertamenti, si procederà a comparazione" ... Da msn.com

David Rossi, Vinci (Commissione inchiesta): “Il caso non è chiuso”/ “Pista Mantova è tassello di un mosaico” - Morte David Rossi, Gianluca Vinci (Commissione d'inchiesta): "Il caso non è chiuso, la pista di Mantova è il tassello di un mosaico che va ricostruito" ... Si legge su ilsussidiario.net

Giandavide De Pau, chi è il killer di Prati e cosa c’entra con David Rossi/ È l’uomo misterioso del vicolo? - Tra le varie piste emerse sulla morte di David Rossi, di cui si parla oggi a Linea di confine su Rai 2, ce n’è una recente su cui si attendono sviluppi dagli approfondimenti avviati. Come scrive ilsussidiario.net