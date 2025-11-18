Darmian a cuore aperto | L’Inter per me è famiglia darò sempre il massimo! Vi svelo il mio ricordo migliore fin qui

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, si racconta ai canali ufficiali del club meneghino ed elegge il suo ricordo migliori di questi anni in nerazzurro. Protagonista della quarta puntata di “Wheel Talks”, il format di Inter TV, assieme a Marcus Thuram, ha parlato anche Matteo Darmian. Queste le risposte del difensore nerazzurro. COSA RAPPRESENTA L’INTER PER ME – « L’Inter per me è come una famiglia, da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. È sempre un piacere e una grande responsabilità giocare in un grande club così. Quello che posso dire è che faremo sempre il massimo per l’Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com

