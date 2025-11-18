Dall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano statunitense per Gaza che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a garantire la sicurezza nel territorio devastato e prevede un possibile percorso futuro verso uno Stato palestinese indipendente. La Russia, che aveva presentato una risoluzione concorrente, si è astenuta insieme alla Cina nel voto conclusosi con 13 voti a favore e nessuno contrario. Gli Stati Uniti e altri paesi speravano che Mosca non avrebbe usato il suo diritto di veto nell’organo più potente delle Nazioni Unite per bloccare l’adozione della risoluzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza

