Dall’Olanda al Veneto e alla Lombardia arrestata la banda dei nigeriani che trafficava eroina e cocaina

Importavano eroina e cocaina dall’Olanda e le riversano su Veneto e Lombardia. Lo facevano in modo così organizzato da essere considerati un’associazione a delinquere dalla Dda di Venezia. Con l’operazione Marshall i carabinieri hanno arrestato venti cittadini nigeriana di età compresa tra i 25 e i 57 anni. Gli inquirenti li ritengono responsabili di sistema criminale di spaccio internazionale e traffico di droga che presentava dei ruoli estremamente delineati. L’organizzazione poteva contare su un fornitore nei Paesi Bassi, che trovava e inviava gli stupefacenti. In Italia era presente un promotore a coordinare le attività e un gruppo di distributori che confezionavano e spacciavano le sostanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’Olanda al Veneto e alla Lombardia, arrestata la “banda” dei nigeriani che trafficava eroina e cocaina

