Dalle Filippine la favola di integrazione di Webster | Grande emozione diventare cittadino italiano
Non riesce a non far trasparire l'emozione, Webster Manalo, 43enne nato nelle Filippine e, da oggi, orgogliosamente barese quanto italiano. A Palazzo di Città, infatti, è stato il sindaco Vito Leccese ad accoglierlo durante la cerimonia per la cittadinanza italiana. Un traguardo atteso da tempo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due to typhoon Uwan, La Favola Authentic Italian restaurant will reopen on Wednesday Nov 12, thank you all for understanding! - facebook.com Vai su Facebook