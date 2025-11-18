Dalle Filippine la favola di integrazione di Webster | Grande emozione diventare cittadino italiano

Baritoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non riesce a non far trasparire l'emozione, Webster Manalo, 43enne nato nelle Filippine e, da oggi, orgogliosamente barese quanto italiano. A Palazzo di Città, infatti, è stato il sindaco Vito Leccese ad accoglierlo durante la cerimonia per la cittadinanza italiana. Un traguardo atteso da tempo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

