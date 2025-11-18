Dall’acne alle irritazioni lo zinco è l’ingrediente skincare che riequilibra e protegge Come e quando usarlo

E lemento essenziale per il benessere dell’organismo e alleato prezioso per la pelle, lo zinco è tornato al centro della skincare contemporanea grazie alla sue capacità di riequilibrare, lenire e purificare l’epidermide. Spesso presente in sieri, creme e trattamenti specifici, è uno di quegli attivi “silenziosi” ma fondamentali, capace di migliorare l’aspetto della pelle senza irritarla. Skincare green: 5 superfood autunnali per viso e corpo X Zinco, l’attivo skincare per la pelle mista. Lo zinco svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio cutaneo. Si tratta infatti di un oligoelemento che partecipa alla sintesi del collagene, alla rigenerazione dei tessuti e al controllo della produzione di sebo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

