Dalla marcia indietro sul Verdi ai vizi di legalità per il nuovo forno crematorio a Terni | Ecco perché ho lasciato Ap
“Il mio percorso nella maggioranza termina qui. Continuerò a servire i cittadini dai banchi del gruppo misto, svolgendo un ruolo di controllo attento e di proposta costruttiva. Voterò ogni singolo provvedimento nel merito, sostenendo ciò che riterrò utile per Terni e opponendomi a ciò che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
