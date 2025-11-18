Dalla crisi in estate alla vetta dell’IhL Così i Mastini sono tornati a ringhiare
A due mesi esatti dall’inizio della stagione ci si può sbilanciare: i Mastini di Varese sono tornati a ringhiare sulla pista con ferocia ed entusiasmo. L’annata sportiva è ancora lunga e i gialloneri non possono essere considerati i favoriti numeri uno, tuttavia i numeri parlano chiaro. Varese, dopo 12 giornate, è prima in classifica (a pari merito con la corazzata e rivale storica Caldaro) nella Regular Season di IhL. Un primato frutto di 10 successi e appena 2 ko. Ma anche di una difesa sempre più solida e un reparto offensivo tornato a brillare: i 57 gol fatti valgono come miglior attacco del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
