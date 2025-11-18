Dal Tg1 di Chiocci alla sorpresa Del Debbio i programmi tv più social

Periodicodaily.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nella graduatoria social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Lo attesta la classifica Top 15 Programmi tv d’informazione sui social curata per Primaonline da Sensemakers. Il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci raggiunge 82,2 milioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

