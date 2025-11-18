R agioni e sentimenti è il fil rouge che unisce l’edizione di quest’anno di Più libri Più liberi, annunciata stamattina presso la sala del Tempio di Vibia e Adriano della Camera di Commercio di Roma. Attraverso i libri e chi li scrive, si cercherà di scoprire se siamo ancora in grado di sognare e sperare, o solo disperare. Si tratta di un chiaro riferimento al 250° anniversario dalla nascita di Jane Austen e al suo romanzo più conosciuto, che continua a far sognare generazioni di lettrici e lettori. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Leggi anche › Omaggio a Jane Austen: per il 250° compleanno, eventi nei suoi luoghi lungo tutto il 2025 A parlare della grande passione per la scrittrice inglese si alterneranno ai microfoni Angela Frenda, Gaja Cenciarelli, Susanna Basso, Isabella Pasqualetto e tante altre, che parleranno del ruolo della scrittrice all’interno della società in cui ha vissuto, delle scelte linguistiche che ha operato ma anche dei suoi intramontabili personaggi femminili e maschili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 4 all'8 dicembre alla nuvola di Fuksas a Roma. Agevolazioni per famiglie famiglie e under 30 e un carnet ricco di appuntamenti, da Leonetta Bentivoglio a Tessa Hulls, vincitrice del Premio Pulitzer 2025 con Ombre di Famiglia