Dal 18 novembre al 30 gennaio candidature aperte per il riconoscimento che valorizza la ricerca femminile in Italia
C ’è un tempo che non si misura in ore di laboratorio, ma in attese. Attese di fondi, di riconoscimenti, di stabilità. È il tempo sospeso in cui molte giovani ricercatrici italiane si trovano a vivere la scienza: con passione, sì, ma anche con un senso costante di provvisorietà. Nonostante, questo, però, continuano a scegliere la ricerca. Ed è proprio a loro che si rivolge, con una promessa concreta, la ventiquattresima edizione del Premio L’Oréal–UNESCO “For Women in Science” Young Talents Italia, un riconoscimento che non arriva come un trofeo, ma come un atto di fiducia. Molto di più di una semplice borsa di studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
