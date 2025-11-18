Dai gonfiabili alla ruota panoramica A Brugherio un’atmosfera magica

Brugherio si prepara a vivere la magia del Natale con tante iniziative che, da sabato al 6 gennaio, trasformeranno piazza Roma e le vie cittadine in un luogo di festa, luci e tradizioni. "Abbiamo pensato a un calendario natalizio con al centro la comunità - anticipa il sindaco Roberto Assi -, offrendo momenti di serenità e di incontro, di cristiana solidarietà e condivisione, con iniziative sia di carattere culturale ed educativo sia di natura commerciale e di svago". Il cuore delle attività sarà piazza Roma, dove verrà allestito il villaggio natalizio. Sabato entrerà in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio, sempre aperta fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai gonfiabili alla ruota panoramica. A Brugherio un’atmosfera magica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ruota panoramica, pista di pattinaggio e Villaggio di Natale - facebook.com Vai su Facebook

Quei no a trenino, ruota e concertone - L’abolizione del trenino e della ruota panoramica, l’allungamento a tre giorni e utilizzando le casine di legno (eredità dello scorso... Riporta lanazione.it

Una ruota panoramica per ammirare Bolsena e il lago La struttura è stata installata nel parcheggio di largo Bruti - È tornata Bolsena l’attrazione che incanta adulti e bambini: la ruota panoramica, installata nel parcheggio di largo Bruti, è pronta a regalare emozioni e panorami mozzafiato a cittadini e visitatori. Da ilmessaggero.it

Ruota panoramica crollata sul lungolago: aperta un’inchiesta, sequestrati i rottami - È l'ipotesi di reato su cui indagano i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco per il crollo della ruota panoramica sul lungolago di Lecco. Si legge su ilgiorno.it