Da una lite a tavola nasce Fòvet la scatola che scalda il delivery

Sbircialanotizia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 18 novembre 2025: una storia d’amore finita davanti a una pizza ormai fredda si trasforma nel motore di un progetto industriale destinato a cambiare il modo in cui riceviamo il cibo a domicilio. Dal colpo allo stomaco nasce così Fòvet, intuizione che unisce ingegno, business e una buona dose di orgoglio ferito. Un litigio, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

