Dà in escandescenze e minaccia i passanti in pieno giorno | 21enne arrestato e portato in ospedale
Nella mattinata di martedì 18 novembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bergamo sono intervenuti in via Novelli, angolo via Paglia, a seguito di diverse segnalazioni pervenute tramite il numero unico d’emergenza 112 e relative a un uomo che, in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, stava inveendo contro i passanti proferendo frasi sconnesse. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto, successivamente identificato in un 21enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aggressione al pronto soccorso del Moscati di Avellino: paziente dà in escandescenze e aggredisce la vigilanza di Manuel Ruggiero Momenti di tensione, questa mattina intorno alle ore 5:00, al pronto soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Un paziente - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Bologna, uomo minaccia i passanti con una fiamma ossidrica. Bloccato con il taser. VIDEO - Nella mattinata di domenica un uomo, un cittadino tunisino regolare, ha dato in escandescenza seminando il panico tra i ... affaritaliani.it scrive
Bologna, danneggia le auto e minaccia i passanti, bloccato col taser: video - Martigli, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, per parlare de Il romanzo del piccolo Messia (Solferino), scritto a ... Secondo ilrestodelcarlino.it