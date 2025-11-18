Dà in escandescenze e minaccia i passanti in pieno giorno | 21enne arrestato e portato in ospedale

Nella mattinata di martedì 18 novembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bergamo sono intervenuti in via Novelli, angolo via Paglia, a seguito di diverse segnalazioni pervenute tramite il numero unico d’emergenza 112 e relative a un uomo che, in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, stava inveendo contro i passanti proferendo frasi sconnesse. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto, successivamente identificato in un 21enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it