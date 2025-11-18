Da domani in edicola Talebani dell’accoglienza di Fausto Biloslavo
Una nuova importante iniziativa editoriale arriva nelle edicole italiane: da domani, mercoledì 19 novembre, sarà disponibile con La Verità e Panorama il libro “Talebani dell’accoglienza” di Fausto Biloslavo. L’opera rappresenta la prima inchiesta giornalistica completa sul “fenomeno migratorio” in Italia e in Europa. Frutto di anni di lavoro sul campo, Biloslavo ha seguito personalmente uomini e donne lungo le rotte migratorie marittime del Mediterraneo e terrestri nei Balcani, documentando con precisione le dinamiche di questo complesso fenomeno. Il libro approfondisce le modalità del traffico di migranti verso l’Italia, il ruolo dei principali protagonisti dell’immigrazione e le connessioni con attivisti delle ONG, sostenitori politici, figure del mondo giudiziario e grandi finanziatori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
A partire da domani, in edicola e su panini.it troverete, in anteprima solo con #TopolinoMagazine, il nuovo album #calciatoripanini per la stagione 2025-2026! All'interno, oltre a Topolino 3652 e all'album, 4 bustine per un totale di 24 figurine! - facebook.com Vai su Facebook
domani in edicola Vai su X
Germania, domani in edicola l'ultimo numero cartaceo Taz - Domani uscirà l'ultima edizione cartacea del quotidiano tedesco Tageszeitung, Taz, un punto di riferimento per il mondo progressista tedesco. ansa.it scrive