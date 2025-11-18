Da domani in edicola Talebani dell’accoglienza di Fausto Biloslavo

Una nuova importante iniziativa editoriale arriva nelle edicole italiane: da domani, mercoledì 19 novembre, sarà disponibile con La Verità e Panorama il libro “Talebani dellaccoglienza” di Fausto Biloslavo. L’opera rappresenta la prima inchiesta giornalistica completa sul “fenomeno migratorio” in Italia e in Europa. Frutto di anni di lavoro sul campo, Biloslavo ha seguito personalmente uomini e donne lungo le rotte migratorie marittime del Mediterraneo e terrestri nei Balcani, documentando con precisione le dinamiche di questo complesso fenomeno. Il libro approfondisce le modalità del traffico di migranti verso l’Italia, il ruolo dei principali protagonisti dell’immigrazione e le connessioni con attivisti delle ONG, sostenitori politici, figure del mondo giudiziario e grandi finanziatori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

