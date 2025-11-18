Da Caprile a Pellegrino una squadra di sorprese sul mercato | quanto costano e chi li vuole

Nel nostro campionato si stanno mettendo in luce parecchi talenti che possono far gola alle grandi. Chi li ha fa già il prezzo, chi li vuole comincia a trattare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Caprile a Pellegrino, una squadra di sorprese sul mercato: quanto costano e chi li vuole

Leggi anche questi approfondimenti

Viviano perplesso sul Napoli: “Caprile è fortissimo. La scelta Milinkovic-Savic non la capisco” Nel talk Cose Scomode di Aura Sport, Emiliano Viviano non ha usato giri di parole analizzando le scelte fatte dal Napoli tra pali e mercato. L’ex portiere, oggi opinion - facebook.com Vai su Facebook

Da Caprile a Pellegrino, una squadra di sorprese sul mercato: quanto costano e chi li vuole - Nel nostro campionato si stanno mettendo in luce parecchi talenti che possono far gola alle grandi. Segnala gazzetta.it

Caprile: "Mai forzato per lasciare Cagliari. Rimpianto Napoli? No, ho imparato comunque" - Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano locale L'Unione Sarda. Come scrive tuttomercatoweb.com

Caprile: "Napoli parentesi bella e felice. Ho fatto io la scelta di andare via" - Nel corso della conferenza stampa odierna dal ritiro di Ponte di Legno, il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato anche del Napoli, sua ex squadra da cui i sardi lo hanno acquistato dopo il ... tuttomercatoweb.com scrive