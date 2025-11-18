Cura estetica | un seminario per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme

Ilpiacenza.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore della cura estetica della persona è sempre più orientato alla qualità dei servizi, alla sicurezza dei clienti e alla corretta gestione igienico-sanitaria delle attività.Per supportare operatori e controlli, la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato una nuova check list operativa, uno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cura estetica seminario operareCura estetica: il 24 novembre un seminario per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme In evidenza - Il settore della cura estetica della persona è sempre più orientato alla qualità dei servizi, alla sicurezza dei clienti e alla corretta gestione igienico- Lo riporta gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Cura Estetica Seminario Operare