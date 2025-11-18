Gli abitanti di El Carmen hanno bloccato l’autostrada, denunciando di essere rimasti senza elettricità per 22 giorni, da quando l’uragano Melissa ha colpito Cuba alla fine di ottobre. I manifestanti hanno utilizzato gli alberi caduti e i pali elettrici a causa dell’uragano per bloccare la strada che porta da Santiago de Cuba, a 14 chilometri di distanza. Nel villaggio sono arrivate auto della polizia e un camion militare, accompagnati dal direttore dell’Unione Elettrica Cubana, per convincere i residenti a liberare la strada. Una madre esausta di quattro figli, Yanelis Molina, ha chiesto l’elettricità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, in migliaia senza elettricità dopo il passaggio dell’uragano Melissa