Cuba in migliaia senza elettricità dopo il passaggio dell’uragano Melissa
Gli abitanti di El Carmen hanno bloccato l’autostrada, denunciando di essere rimasti senza elettricità per 22 giorni, da quando l’uragano Melissa ha colpito Cuba alla fine di ottobre. I manifestanti hanno utilizzato gli alberi caduti e i pali elettrici a causa dell’uragano per bloccare la strada che porta da Santiago de Cuba, a 14 chilometri di distanza. Nel villaggio sono arrivate auto della polizia e un camion militare, accompagnati dal direttore dell’Unione Elettrica Cubana, per convincere i residenti a liberare la strada. Una madre esausta di quattro figli, Yanelis Molina, ha chiesto l’elettricità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
