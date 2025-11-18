Crosetto allarme disinformazione e guerra cognitiva
ROMA, 18 NOV – “La guerra ibrida è continua e colpisce infrastrutture critiche, centri decisionali, servizi essenziali e la tenuta di ogni Paese, con rischi quotidiani e crescenti di danni catastrofici. Gli attacchi – condotti sul piano della disinformazione, della guerra cognitiva e nel dominio cyber – sfruttano la consapevolezza che ‘l’Occidente spesso sceglie di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
