Cristina Plevani torna ad esporsi sui gieffini | Ribadisco il mio pensiero
Cristina Plevani: ritratto di una pioniera dei reality e di una donna che ha scelto se stessa. Cristina Plevani è uno di quei nomi che, anche a distanza di anni, continua a evocare un momento preciso della televisione italiana: l’inizio di una nuova era. Prima vincitrice del Grande Fratello, quando il reality era ancora un esperimento sociologico più che uno show di massa, Cristina è diventata il volto di un cambiamento, il simbolo di un tempo in cui le persone comuni entravano per la prima volta in un immaginario da cui fino ad allora erano rimaste escluse. Cristina è molto più di una vincitrice: è una donna che ha imparato a sottrarre invece che aggiungere, a scegliere la normalità quando il mondo le spingeva verso il clamore, a restare fedele al proprio carattere in un ambiente che tende a trasformare chi vi entra. 🔗 Leggi su 361magazine.com
