Criptovalute il bitcoin sotto 90mila $

Servizitelevideo.rai.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.38 Schizzato a 108mila dollari nel giorno dell'insediamento del presidente Trump e da sei mesi sulle montagne russe, il bitcoin è ora in fase discendente. La moneta virtuale ha cancellato tutti i guadagni dell'ultimo anno ed è sceso sotto i 90mila dollari, al livello più basso degli ultimi 6 mesi. Rispetto alla punta massima, il bitcoin ha perso circa il 30% del suo valore e da inizio ottobre ha registrato liquidazioni per oltre 19mld di dollari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

